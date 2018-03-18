18.03 06:47 MIGnews.com

Ночные атаки ЦАХАЛа в Газе

תיעוד נוסף של תקיפת צה"ל הלילה בעזה @OrHeller pic.twitter.com/97k9IxOZmi — חדשות עשר (@news10) March 18, 2018

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что минувшей ночью были атакованы цели ХАМАС в центральной части Газы.Атаки стали ответом на установку взрывного устройства на границе Газы и Израиля. Бомба была нейтрализована вечером 17 марта. Взрывное устройство было уничтожено огнем ЦАХАЛа.Палестинские СМИ сообщают об "интенсивных атаках сионистского врага". По сведениям СМИ по Газе выпущены 13 ракет.Обстрелам подверглись лагерь подготовки ХАМАСа в Салах эд-Дин на юге Газы, кварталы Тунисия и Зейтун.Палестинцы сообщают о многочисленных израильских разведывательных самолетах в небе Газы.Палестинцы также утверждают, что "по сионистским самолетам был открыт заградительный огонь средствами ПВО".Пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение, в котором говорится: “ЦАХАЛ продолжит применять все средства, находящиеся в его распоряжении для обеспечения безопасности граждан Израиля. Одновременно, мы подчеркиваем, что террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит на территории Газы.