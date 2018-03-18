Ночные атаки ЦАХАЛа в Газе

Палестинские СМИ сообщают об "интенсивных атаках сионистского врага". По сведениям СМИ по Газе выпущены 13 ракет.
Обстрелам подверглись лагерь подготовки ХАМАСа в Салах эд-Дин на юге Газы, кварталы Тунисия и Зейтун.
Палестинцы сообщают о многочисленных израильских разведывательных самолетах в небе Газы.
Палестинцы также утверждают, что "по сионистским самолетам был открыт заградительный огонь средствами ПВО".
Пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение, в котором говорится: “ЦАХАЛ продолжит применять все средства, находящиеся в его распоряжении для обеспечения безопасности граждан Израиля. Одновременно, мы подчеркиваем, что террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит на территории Газы.