18.03 21:24 MIGnews.com
ХАМАС: Израиль уничтожил старый ненужный туннель
Представители террористической организации ХАМАС прокомментировали уничтожение уничтожение двух туннелей в Секторе Газа, заявив, что один из них и так был старый и неактивный.
ХАМАС также обвинил Израиль в "создании иллюзий силы".
Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает The Times of Israel
.
По данным издания, представители ХАМАСа утверждают, что один один из туннелей годами не использовался после того, как он был частично разрушен в ходе войны 2014 года.
"Сообщение о нахождении туннеля стало новой попыткой отвода глаз и попыткой навязать иллюзию силы и ложных побед публике Израиля и международному сообществу", - заявил ХАМАС.
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