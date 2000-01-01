В Израиле придумали защитную пленку от камней

Жителей Иудеи и Самарии регулярно закидывают камнями арабские террористы. Каждая их поездка на машине домой, на работу, в детские сад с ребенком сопровождается опасением, что они могут быть атакованы камнями.
Об этом в воскресенье, 18 марта заявил генеральный директор завода "Мереор ципцим" ("Метеорные покрытия") Яков Штейман, сообщает Arutz Sheva.
По словам Штеймана, его компания представляет решение, которое может спасти жизни и обеспечить безопасность во время поездок на машинах.
Он отмечает, что это прозрачная пленка, толщиной 350 микрон, прикрепленная к окнам автомобиля и защищающая от попадания шрапнели и камней в автомобиль.
Штейман подчеркнул, что эта пленка дает почти 100% гарантию от сколков разбитого стекла. Кроме того, эта пленка предохраняет от UV-излучения.
Гендиректор "Мереор ципцим" берет на себя ответственность за продукт и пообещал особые цены на выпускаемую компанией пленку.