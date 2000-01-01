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18.03 11:23   MIGnews.com

ХАМАС: Израиль ответит за эскалацию и разрушение тоннелей

Пресс-представитель ХАМАСа Фавзи Бархум прокомментировал ночную операцию ЦАХАЛа, в ходе которой были уничтожены два террористических тоннеля.

Бархум заявил: “Израильский враг думает, что эскалация сломает волю палестинского народа. Он обманывает сам себя и не понимает характера этого народа”.

Бархум пригрозил: “У произошедшего будут последствия. и продолжение эскалации приведет к человеческим жертвам”.
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