18.03 11:23 MIGnews.com

ХАМАС: Израиль ответит за эскалацию и разрушение тоннелей

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Пресс-представитель ХАМАСа Фавзи Бархум прокомментировал ночную операцию ЦАХАЛа, в ходе которой были уничтожены два террористических тоннеля.Бархум заявил: “Израильский враг думает, что эскалация сломает волю палестинского народа. Он обманывает сам себя и не понимает характера этого народа”.Бархум пригрозил: “У произошедшего будут последствия. и продолжение эскалации приведет к человеческим жертвам”.