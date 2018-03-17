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Минувшей ночью ЦАХАЛ уничтожил два террористических тоннеля 18.03 11:05   MIGnews.com

Минувшей ночью ЦАХАЛ уничтожил два террористических тоннеля

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ночью 18 марта были уничтожены два террористических тоннеля в Газе.

Тоннели были уничтожены в ходе серии ударов ЦАХАЛа по террористической инфраструктуре ХАМАСа в газе - в ответ на попытку подорвать взрывное устройство на границе Газы и Израиля вечером 17 марта.




Тоннели были уничтожены через день после того, как ХАМАс опубликовал видео, в котором хвастался, что “не смотря ни на что”! продолжает рыть террористические тоннели.
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