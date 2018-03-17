18.03 11:05 MIGnews.com

Минувшей ночью ЦАХАЛ уничтожил два террористических тоннеля

شاهد| كيف تحفر كتائب القسام أنفاقها الهجومية في غزة؟



التقرير كاملًا هنا: https://t.co/YzSXP7fjuF pic.twitter.com/KpCRRvehky — وكالة صفا (@SafaPs) March 17, 2018

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ночью 18 марта были уничтожены два террористических тоннеля в Газе.Тоннели были уничтожены в ходе серии ударов ЦАХАЛа по террористической инфраструктуре ХАМАСа в газе - в ответ на попытку подорвать взрывное устройство на границе Газы и Израиля вечером 17 марта.Тоннели были уничтожены через день после того, как ХАМАс опубликовал видео, в котором хвастался, что “не смотря ни на что”! продолжает рыть террористические тоннели.