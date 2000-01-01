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Солдат, пострадавший в теракте в Самарии, идет на поправку | Фото: @IDFSpokesperson/Twitter18.03 10:39   MIGnews.com

Солдат, пострадавший в теракте в Самарии, идет на поправку

Состояние одного из двух израильских военнослужащих, госпитализированных после позавчерашнего автомобильного теракта около поселения Мево-Дотан, улучшилось, и его жизни больше ничего не угрожает, сообщили в больнице "Бейлинсон" в воскресенье.

Как уже сообщалось, после атаки, в ходе которой террорист съехал в группу израильских солдат, двое из них погибли и еще двое были госпитализированы. Их состояние оценивалось как критическое – пострадавшие находились на грани жизни и смерти.

"Мужчина, который был очень серьезно ранен, больше не находится в состоянии непосредственной смертельной опасности", - говорится в заявлении больницы "Бейлинсон".

Как отмечается, состояние его сослуживца остается без каких-либо изменений.

Меж тем были разрешены к публикации имена погибших солдат. Ими оказались 21-летний капитан Зив Даос из города Азор и 20-летний сержант Нетанель Кахалани из поселка Эльяким. Первый руководил взводом поисково-спасательного подразделения Командования тыла, а второй служил водителем в региональной бригаде "Менаше".
Солдат, пострадавший в теракте в Самарии, идет на поправку

Похороны обоих солдат назначены на воскресенье, 18 марта.

По подозрению в пособничестве в подготовке теракта были арестованы брат и дядя 26-летнего террориста Алаа Кабхи. Премьер-министр Нетаниягу уже сообщил, что его дом будет снесен.
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