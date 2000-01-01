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Солдаты застрелили араба, кидавшего `коктейли Молотова` | Фото: Israel Defense Forces/Flickr18.03 07:17   MIGnews.com

Солдаты застрелили араба, кидавшего "коктейли Молотова"

В результате столкновения, возникшего между группой арабских террористов и израильских солдат поздно вечером 17 марта на севере Хеврона, погиб палестинский подросток.

Как сообщили в Армии обороны Израиля, неподалеку от лагеря беженцев Аль-Аруб арабы кидали бутылками с воспламеняющейся жидкостью по проезжавшим мимо автомобилям с израильскими номерами. Когда на место преступления прибыл отряд ЦАХАЛа, солдат встретили камнями и "коктейлями Молотова". В ответ на угрозу их жизни солдаты открыли огонь.

"В ответ на непосредственную угрозу, силы безопасности открыли огонь по подозреваемым, определив попадание по цели", - сообщила пресс-секретарь израильской армии.

Нарушителя с ранением в области груди доставили в больницу Хеврона, где врачи констатировали его смерть. Вместе с ним был доставлен и второй террорист. Он также был серьезно ранен, но на данный момент его состояние стабилизировано.

В Минздраве ПА погибшего идентифицировали, как 16-летнего Мурада Юсефа Абу Гази.
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