18.03 18:18 MIGnews.com

Насралла: Израиль боится поражения ISIS в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лидер ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла раскритиковал Израиль за авиаудар, нанесенный по грузу оружия в Сирии днем ранее, обвинив Еврейское государство в "использовании всех видов оправданий" для свои военных операций.На религиозном мероприятии в Бейруте 18 марта шейх заявил, что именно страх перед поражением "Исламского государства" в Сирии заставил израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу ехать "на поклон" в Москву, где он 9 марта встретился с российским президентом Владимиром Путиным."Если ISIS потерпит поражение, что вы будете делать с Ираном в Сирии?" – задался он вопросом.Помимо того Насралла призвал сирийские мятежные группировки перестать сражаться с армией Башара Асада, потому что "это служит в интересах Израиля и США".После авианалета ВВС ЦАХАЛа в Сирии Нетаниягу пояснил, что таким образом израильская армия предотвратила попадание в руки "Хизбаллы" передовых военных разработок."Так мы поступали в прошлом. И так мы продолжим действовать. Всем стоит это учитывать", - заявил он в опубликованном видеообращении.Напомним, что МИД Сирии призвал ООН осудить "израильскую агрессию", заявив, что это нарушает все резолюции Совета Безопасности.