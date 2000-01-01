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Насралла: Израиль боится поражения ISIS в Сирии 18.03 18:18   MIGnews.com

Насралла: Израиль боится поражения ISIS в Сирии

Лидер ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла раскритиковал Израиль за авиаудар, нанесенный по грузу оружия в Сирии днем ранее, обвинив Еврейское государство в "использовании всех видов оправданий" для свои военных операций.

На религиозном мероприятии в Бейруте 18 марта шейх заявил, что именно страх перед поражением "Исламского государства" в Сирии заставил израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу ехать "на поклон" в Москву, где он 9 марта встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

"Если ISIS потерпит поражение, что вы будете делать с Ираном в Сирии?" – задался он вопросом.

Помимо того Насралла призвал сирийские мятежные группировки перестать сражаться с армией Башара Асада, потому что "это служит в интересах Израиля и США".

После авианалета ВВС ЦАХАЛа в Сирии Нетаниягу пояснил, что таким образом израильская армия предотвратила попадание в руки "Хизбаллы" передовых военных разработок.

"Так мы поступали в прошлом. И так мы продолжим действовать. Всем стоит это учитывать", - заявил он в опубликованном видеообращении.

Напомним, что МИД Сирии призвал ООН осудить "израильскую агрессию", заявив, что это нарушает все резолюции Совета Безопасности.
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