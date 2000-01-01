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Иран осуждает `сионистскую агрессию в Сирии` 18.03 16:43   MIGnews.com

Иран осуждает "сионистскую агрессию в Сирии"

Иран раскритиковал Израиль и осудил удары, которые ВВС ЦАХАЛа нанесли по грузу с оружием в Сирии. За это пресс-секретарь иранского МИДа Бахрам Кассеми обвинил Еврейское государство в преследовании целей, совпадающих с террористическими.

"Сионистская агрессия против территории Сирии особенно в тот момент, когда сирийская армия воюет с кровавыми террористами, один за другим выдавливая их из городов и сел, доказывает безграничное совпадение позиций и интересов незаконного оккупационного режима и террористов", - сказал он, очевидно имея в виду сирийских мятежников.

Кассеми предупредил о последствиях таких "провокационных действий" и призвал ООН осудить "агрессию Израиля" и предотвратить "нарушение мира и безопасности сионистским режимом" в дальнейшем.

В день авианалета, 17 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пояснил, что удар был нанесен по партии оружия, которая предназначалась "Хизбалле" и предупредил, что Израиль продолжит действовать в том же духе. По неподтвержденной информации израильская авиация уничтожила груз ракет SCAD-D.
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