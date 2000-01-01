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Израиль все же пошел на уступки Газе | Фото:18.02 20:57   MIGnews.com

Израиль все же пошел на уступки Газе

Израиль все же расширит зону рыболовства в Газе до 15 морских миль, поскольку террористы прекратили обстрелы.

Об этом сообщает Walla.

"Пока сохраняется спокойствие, Израиль будет действовать соответственно", – заявил координатор действий правительства на спорных территориях генерал- майор Камиль Абу Рукун.

В частности, в связи с относительно спокойной обстановкой, решено не только расширить рыболовную зону у берегов Газы, но и выдать еще 2000 разрешений на выезд из Газы для палестинцев и вывоз продукции.

Ранее военные ограничили зону до 10 морских миль и сократили разрешения на выезд до 500 разрешений после нескольких недель регулярных ракетных обстрелов и запусков воздушных шаров со взрывчаткой.


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