Израиль все же пошел на уступки Газе

Израиль все же расширит зону рыболовства в Газе до 15 морских миль, поскольку террористы прекратили обстрелы.
Об этом сообщает Walla.
"Пока сохраняется спокойствие, Израиль будет действовать соответственно", – заявил координатор действий правительства на спорных территориях генерал- майор Камиль Абу Рукун.
В частности, в связи с относительно спокойной обстановкой, решено не только расширить рыболовную зону у берегов Газы, но и выдать еще 2000 разрешений на выезд из Газы для палестинцев и вывоз продукции.
Ранее военные ограничили зону до 10 морских миль и сократили разрешения на выезд до 500 разрешений после нескольких недель регулярных ракетных обстрелов и запусков воздушных шаров со взрывчаткой.