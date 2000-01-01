18.02 18:51 MIGnews.com

Беннетт: ХАМАС ждет болезненный удар

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Террористов ХАМАСа ждет болезненный удар со стороны Израиля, если они будут вести себя "плохо".Такое заявление во вторник, 18 февраля, сделал министр обороны Нафтали Беннетт в эфире Радио Yerushalayim."Если вы будете вести себя хорошо, это будет хорошо для жителей Газы, если вы будете вести себя плохо, это будет плохо для жителей Газы. Это политика, которую мы реализуем в настоящее время", – подчеркнул Беннетт.По его словам, три тихих дня в рамках прекращения огня Израиль совершенно не интересуют. Министр обороны скептически относится ко всем обещаниям."Второй путь состоит в том, чтобы подготовить другой вариант, болезненный для ХАМАСа, но подготовить его должным образом", – добавил Беннетт.Он подчеркнул, что конечным результатом такого плана будет "устойчивое спокойствие для жителей юга и предотвращение способности противника становиться сильнее".