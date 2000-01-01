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Египет не допустили ликвидации вождей ХАМАСа Израилем 18.02 10:54   MIGnews.com

Египет не допустили ликвидации вождей ХАМАСа Израилем

Арабская газета Al-Arab al-Jadeed сообщает о том, что египтяне “убедили” Израиль отменить ликвидацию лидеров террористы в Газе - Яхью Синуара и командира Бригад Изз ад-Дин аль-Касам Маруна Иссу.

Ранее в арабской прессе сообщалось о том, что Синуар полностью исчез с радаров и отказался даже от встречи с египтянами из страха перед неминуемой ликвидацией. 

Синуар отказался от встречи с представителями египетской разведки, прибывшим в Газу, несмотря на то, что те дали ему гарантии безопасности.

Этот отказ чрезвычайно разозлил египтян, которые позднее убедили Израиль в необходимости отменить операцию по ликвидации двух террористов.


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