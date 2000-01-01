Палестинские СМИ: Ахед Тамими сидит в камере с психопаткой
Палестинские СМИ распространяют информацию о продолжающихся страданиях Ахед Тамими, давшей пощечин на камеру солдатам бригады Гивати.
По данным палестинцев, Тамими поместили в одну камеру с другой палестинкой “очевидно, страдающей от психического заболевания”.
Палестинка-психопатка “представляет собой реальную угрозу для жизни Тамими, и потому все правозащитные организации, Бецелем, Красный Крест, израильские и международные правозащитники обязаны немедленно вмешаться и спасти жизнь Тамими”.