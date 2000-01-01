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18.02 09:09   MIGnews.com

Либерман: инцидент с Газой не окончен пока живы террористы

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал последние события вокруг Газы.

Либерман заявил: “Я надеюсь, что мы - не накануне эскалации. С моей точки зрения, инцидент не завершился до тех пор, пока не ликвидированы осуществившие атаку террористы. Существуют различные соображения относительно вчерашнего взрыва, но я не намерен их озвучивать”.

Министр обороны подчеркнул: “Продолжается расследование того, каким образом мог произойти вчерашний инцидент. Только после его завершения я могу рассказать о том, что реально произошло, а сейчас я желаю скорейшей поправки раненным”.
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