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`ХАМАС ведет Газу за собой в в ад` | Фото: Israel Defense Forces/Flickr18.02 08:46   MIGnews.com

"ХАМАС ведет Газу за собой в ад"

На фоне ночного столкновения между ХАМАСом и Армией обороны Израиля координатор деятельности правительства на территориях генерал-майор Йоав Мордехай призвал жителей Газы держаться подальше от пограничного забора.

"Израиль держит свое слово! Мы атаковали конкретные цели террористической организации ХАМАС, который несет ответственность за сектор Газа", - гласит его сообщение в facebook.

"Жители Газы, держитесь подальше от забора безопасности и не дайте ХАМАСу использовать вас – не надейтесь на беспорядки возле забора на границе. Мне очень жаль, что ваши деньги, которые могли бы стать настоящим источником надежды, инвестируются в туннели и военные базы ХАМАСа и в дома его лидеров. Куда делись десятки миллионов шекелей налогов, которые собирает ХАМАС?

Именно ХАМАС несет ответственность за дальнейшее ухудшение ситуации. Не позволяет ему завести вас в ад", - резюмировал Поли.
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