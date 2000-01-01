18.02 08:20 MIGnews.com

Газа: ЦАХАЛ ликвидировал троих боевиков

פרסום ראשון: לא ברור אם מדובר בחוליה או שוהים בלתי חוקים בתקיפה בדרום הרצועה. 2 הרוגים 2 פצועים קשה — יוסי יהושוע (@YehoshuaYosi) 17 февраля 2018 г.

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Как сообщают палестинские СМИ, в результате атак, совершенных израильской армией на границе с сектором Газой сегодняшним утром, были убиты три палестинца.Корреспондент "Маарив" Таль Лев-Рам утверждает, что танк ЦАХАЛа открыл огонь по подозрительным объектам в приграничной зоне анклава и что израильские военные не смогли сразу подтвердить попадание.Изначально в своем твиттере корреспондент "Едиот Ахронот" Йоси Йехошуа сообщил, что остается неясным, были ли это вооруженные боевики или просто нарушители.Позже он сообщил о двух убитых и двух тяжело раненных.