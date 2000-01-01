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Газа: ЦАХАЛ ликвидировал троих боевиков | Фото: Israel Defense Forces/Flickr18.02 08:20   MIGnews.com

Газа: ЦАХАЛ ликвидировал троих боевиков

Как сообщают палестинские СМИ, в результате атак, совершенных израильской армией на границе с сектором Газой сегодняшним утром, были убиты три палестинца.

Корреспондент "Маарив" Таль Лев-Рам утверждает, что танк ЦАХАЛа открыл огонь по подозрительным объектам в приграничной зоне анклава и что израильские военные не смогли сразу подтвердить попадание.

Изначально в своем твиттере корреспондент "Едиот Ахронот" Йоси Йехошуа сообщил, что остается неясным, были ли это вооруженные боевики или просто нарушители.


Позже он сообщил о двух убитых и двух тяжело раненных.
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