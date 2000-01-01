18.02 08:20 MIGnews.com
Газа: ЦАХАЛ ликвидировал троих боевиков
Как сообщают палестинские СМИ, в результате атак, совершенных израильской армией на границе с сектором Газой сегодняшним утром, были убиты три палестинца.
Корреспондент "Маарив" Таль Лев-Рам утверждает, что танк ЦАХАЛа открыл огонь по подозрительным объектам в приграничной зоне анклава и что израильские военные не смогли сразу подтвердить попадание.
Изначально в своем твиттере корреспондент "Едиот Ахронот" Йоси Йехошуа сообщил, что остается неясным, были ли это вооруженные боевики или просто нарушители.
Позже он сообщил о двух убитых и двух тяжело раненных.
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