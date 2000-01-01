18.02 07:46 MIGnews.com

Израиль должен сломать баланс сил в Газе

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Под таким заголовком военный аналитик газеты Маарив Йоси Меламан опубликовал свой комментарий к новому всплеску насилия вокруг Газы.Инцидент 17 февраля на границе с Газой, в ходе которого были ранены четверо солдат ЦАХАЛа не стал первым подобным случаем с момента окончания операции “Нерушимая Скала”.Подобные взрывные устройства подрывались у границы в начале 2015 и в апреле 2016 года. Субботний инцидент, стал однако, наиболее серьезным из-за ранений солдат.В последние месяцы нарастает число тревожных происшествий, связанных с Газой. В октябре был обнаружен террористический тоннель Исламского джихада на израильской территории. Тоннель был взорван, в ответ террористы обстреляли Израиль из минометов. Еще один тоннель, ХАМАСа, был обнаружен под КПП Керем Шалом. В декабре по израильской территории были выпущены несколько ракет, одна из них попала в здание в шаар Ха-Негев.В промежутках между этими событиями периодически случались “беспорядки” на границе, когда толпы палестинцев, как правило, после пятничных молитв в мечетях ХАМАСа, пытались прорвать ограждения на границе.На настоящий момент неясно, кто подорвал бомбу у границы. Источники в израильской армии полагают, что это был не ХАМАС, но даже если это был Исламский джихад или одна из салафитских организаций, ХАМАС рассматривается в качестве суверена и ответственного за то, что творится на подконтрольной ему территории.ХАМАС давно стоит на распутье. С одной стороны, он пытается предотвращать подобные атаки и не нарушать договоренностей, достигнутых с Израилем по окончании “Нерушимой Скалы”. С другой стороны, он находится под нарастающим давлением Исламского джихада и Ирана, которые требуют позволить им атаковать Израиль.Все это происходит на фоне экономического краха, вызванного тупиком в мирных переговорах, международной изоляцией, неспособностью помириться с Палестинской автономией и прекращением получения сотен миллионов долларов экономической помощи от Катара.Египет, со своей стороны, пытается устраниться от решения проблем Газы и возложить всю ответственность на Израиль. При этом сам Израиль периодически говорит о “гуманитарной катастрофе” и “трудных реалиях” газы.Израильский военно-политический истеблишмент понимает, что в дополнение к масштабным атакам необходимы акции, которые приведут к изменению описанного баланса сил. Ради того, чтобы предотвратить эскалацию, военно-политический истеблишмент пытается убедить правительство в необходимости смелых шагов, которые облегчат социально-экономическую ситуацию. Несмотря на это кабинет - из-за личного соперничества, политических аргументов или безразличия до настоящего дня не сумел разработать внятной линии в отношении того, каковы цели Израиля в Газе.