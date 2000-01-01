Ракетная тревога на юге, ЦАХАЛ атаковал 18 целей ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление о событиях минувшей ночи на юге страны.
В заявлении говорится: “ВВС Израиля атаковали террористические цели ХАМАСа в Газе в ответ на атаку 17 февраля”.
Во время атак в ряде населенных пунктов Израиля прозвучали сирены ракетной тревоги. Сирены прозвучали в Сдероте, Хоф Ашкелон и Шаар Ха-Негев. ЦАХАЛ заявил, что речь идет о ложных тревогах и Израиль не обстреливался.
ЦАХАЛ заявил, что всего атакованы 18 террористических целей.