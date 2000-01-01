18.02 06:53 MIGnews.com

Ракетная тревога на юге, ЦАХАЛ атаковал 18 целей ХАМАСа

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Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление о событиях минувшей ночи на юге страны.В заявлении говорится: “ВВС Израиля атаковали террористические цели ХАМАСа в Газе в ответ на атаку 17 февраля”.Во время атак в ряде населенных пунктов Израиля прозвучали сирены ракетной тревоги. Сирены прозвучали в Сдероте, Хоф Ашкелон и Шаар Ха-Негев. ЦАХАЛ заявил, что речь идет о ложных тревогах и Израиль не обстреливался.ЦАХАЛ заявил, что всего атакованы 18 террористических целей.