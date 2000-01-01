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Аббас потребует создание Палестины на заседании в ООН 18.02 16:51   MIGnews.com

Аббас потребует создание Палестины на заседании в ООН

Председатель ПА Махмуд Аббас потребует создать палестинское государство во время своего выступления перед Советом Безопасности ООН. Также Абу Мазен напомнит о необходимости выполнения резолюций СБ ООН, в котором содержится призыв к урегулированию конфликта по формуле "двух государств".

Об этом сообщает издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники добавили, что председатель ПА также объявит о своем окончательном отказе от посредничества США в мирном процессе.

В свою очередь пресс-секретарь Набиль Абу Рудейна заявил, что речь Аббаса будет касаться ситуации в Иерусалиме.

"Начался новый этап в борьбе за сохранение общей цели нашего палестинского народа, арабской нации и всего мира, и это вопрос Иерусалима, с его святынями ислама и христианства, его наследием и историей, которые некоторые пытаются подделать вопреки всем международным законам, согласно которым, Иерусалим всегда являлся палестинским и арабским", - подчеркнул Рудейна во время встречи с журналистами в Рамалле.
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