Подорвавшийся на фугасе солдат ЦАХАЛа пошел на поправку
Состояние одного из израильских солдат, серьезно пострадавших в результате взрыва фугаса на границе с сектором Газа, улучшилось. Как сообщили в медцентре Сорока в Беэр-Шеве, куда доставили всех потерпевших военнослужащих. Он находится в сознании и самостоятельно дышит.
В связи с этим состояние солдата теперь определяют как средней тяжести, чего нельзя сказать о второй пострадавшем, который продолжает оставаться в серьезном состоянии. При помощи седативных препаратов его перевели в сон и подключили к аппарату искусственного дыхания. Солдат находится в отделении интенсивной терапии.
Другие два раненых военнослужащих находятся в состоянии средней тяжести.
Напомним, что фугас взорвался около 15.40 в субботу во время патрулирования на границе с сектором Газа солдат бригады "Голани".
В результате предварительного расследования Армии обороны Израиля военные заподозрили, что фугасов могло быть два – первый (сработавший) находился внутри флагштока с палестинским флагом, и во время попытки его снять он и сдетонировал, второй фугас мог быть закопан в земле под флагштоком и сработал после первого взрыва.
Теперь в ЦАХАЛе расследуют, как палестинским террористам удалось прикрепить снаряд к забору, который находится под постоянным наблюдением.