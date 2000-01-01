18.02 12:10 MIGnews.com

Палестинца покусали собаки ЦАХАЛа и он решил судиться

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Житель расположенной севернее Хеврона арабской деревни Бейт-Омар Хамза Абу Хашем подал гражданский иск против голландской компании Four Winds K9, которая, по словам ее директора Тони Бойеджена, обучила и предоставила 90% собак, состоящих на службе в израильской армии.Араб утверждает, что, 23 декабря 2014 года, когда ему было 16 лет, израильские солдаты спустили на него собак. По его словам, солдаты приехали на мирную акцию протеста и пытались ее разогнать при помощи двух собак. Протест был организован деревне Хашема против строительства поселения Кармей-Цур. Араб утверждает, что пытался сбежать от собак, однако они загнали его нагнали и покусали за ноги, руки и плечо.При этом, как утверждают адвокаты араба, изначально израильские солдаты стояли и смеялись над ним. После этого он был задержан за участие в беспорядках.Видео с места инцидента было снято одним из солдат и опубликовано "Бецелемом". В "Бецелеме" же утверждают, что первым видеозапись обнародовал экс-депутат от "Ихуд Леуми" Михаэль Бен-Ари, который назвал это "преподанным уроком".В иске Абу Хашема говорится, что использование собак ЦАХАЛом нарушает четвертую Женевской конвенцией о защите гражданского населения на оккупированных территориях. Араб требует возместить ему ущерб и чтобы Four Winds K9 прекратила поставлять собак израильской армии.Однако в компании ответили, что экспорт животных сам по себе не нарушает никакие конкретные законы, поэтому всю ответственность несет Израиль и, соответственно, компенсацию ему должна платить израильская армия.