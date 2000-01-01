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Сорвано покушение на Авигдора Либермана 18.02 10:55   MIGnews.com

Сорвано покушение на Авигдора Либермана

Разрешена к публикации информация о том, что сорвано покушение на министра обороны Израиля Авигдора Либермана.

Покушение готовила террористическая банда Исламского джихада, оперирующая в районе Бейтлехема.

Террористы намеревались взорвать кортеж министра обороны, проживающего в Гуш Эцион.

Террористическая сеть состояла из молодых людей, вступивших в Исламский джихад и желавшими быть арестованными с тем, чтобы их семьи начали получать жалованье от Исламского джихада.


Члены сети планировали заложить несколько фугасов на дорогах в Гуш Эцион, с тем, чтобы подорвать машины израильских поселенцев. Среди прочих, они надеялись нанести удар по Авигдору Либерману.

В 2014 году были арестованы члены террористической сети ХАМАСа в деревне Хермала. Глава этой группы, Ибрагим Салим Махмуд Зир, намеревался купить РПГ, чтобы обстрелять машину Либермана.

В ходе допросов членов сети Исламского джихада выяснилось, что им было известно о предыдущих неудавшихся попытках покушений, и потому они решили применить фугас.

террористический план был сорван на самых ранних этапах его осуществления.
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