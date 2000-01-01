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18.02 09:23   MIGnews.com

ХАМАС не откажется от туннелей и ракет

Один из лидеров террористической организации ХАМАС в секторе Газа Махмуд аль-Захар отверг предложение министра обороны Израиля Авигдора Либермана. Ранее израильский министр заявил, что когда ХАМАС откажется от туннелей и ракет, то Израиль первым начнет инвестировать и строить их морской порт, аэропорт и промышленные зоны у КПП "Керем-Шалом" и "Эрез".

Однако такой подход вовсе не устраивает лидеров ХАМАСа. Также организация отказалась возвращать тела двух убитых израильских солдат.

"Если мы захотим сделать из Газы Сингапур, то мы сделаем это сами. Нам не нужны чужие подачки", - резюмировал Аль-Захар.

Напомним, что 16 февраля Авигдор Либерман заявил, что когда ХАМАС откажется от строительства туннелей и ракетных испытаний, Израиль будет первым, кто поможет в строительстве аэропорта, морского порта и промышленных зон в секторе.

Также министр отметил: "Мы можем прямо сейчас создать 40 тысяч рабочих мест для жителей Газы, но только при одном условии: ХАМАС должен отказаться от своего завета уничтожить государство Израиль, отказаться от туннелей, ракет и, безусловно, (и это первоначальный и самый важный шаг) вернуть тела наших солдат и граждан, которые находятся в плену".
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