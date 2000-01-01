Президент Ливана пригрозил Израилю "адекватным ответом"
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что на любую попытку Израиля нарушить суверенитет Ливана последует "адекватный ответ".
"На любую попытку навредить суверенитету Ливана или подвергнуть ливанцев опасности найдется соответствующий ответ", - гласит заявление, опубликованное канцелярией ливанского лидера.
Отмечается, что таким образом Аун отреагировал на некие заявления посла Израиля в ООН Дани Данона, которые "можно отнести к замаскированной попытке поставить под угрозу безопасность и стабильность на юге Ливана". Что именно это были за заявления, не поясняется.
Стоит отметить, что ранее другой израильский политик – министр транспорта и разведки Исраэль Кац – комментируя угрозы Хассана Насраллы уничтожить ядерный реактор в Димоне, обещал нанести удар "по всему Ливану", если "Хизбалла" осмелится напасть на Израиль.