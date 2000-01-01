18.02 15:59 MIGnews.com

Граница Израиля, Сирии и Иордании станет новой базой Ирана?

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Приграничные районы между Израилем, Сирией и Иорданией могут стать настоящим форпостом Ирана на границе с Еврейским государством. Об этом пишет издание Breitbart со ссылкой на источники в разведке арабских стран."Это не столько вероятность, сколько перспектива для Израиля совершить возмездие иранским силам на границе. Израиль дал четко понять – и публично, и за кулисами – что не потерпит присутствия "Хизбаллы" и КСИРа на своих границах. Иран использовал кампанию против "Фронта ан-Нусра" и ISIS, чтобы укорениться в приграничной зоне. Иордания и Израиль тоже хотели бы видеть эти организации "вне игры", но не в том смысле, чтобы этот вакуум заполнили "Хизбалла" и Иран", - цитирует издание своего анонимного собеседника.Он отмечает, что в последнее время Израиль и Хашимитское королевство укрепили сотрудничество в этом направлении."Израиль знает, что Иордании необходимо действовать против экстремистских элементов, но они оба хотят помешать Ирану воспользоваться этим. Кроме того, держать иранцев на расстоянии также в интересах и Асада. Правда, он заявил о силовом освобождении Голанских высот и во много зависит от "Хизбаллы" и Ирана, но, с другой стороны, ему следовало бы самому руководить своими граничащими с Иорданией районами, а не Ирану", - говорит офицер арабской разведки.Он отмечает, что в прошлом КСИР уже предпринимал попытки закрепиться в Иордании, но иранские ячейки были вовремя обнаружены и ликвидированы, а также, что влияние сирийской оппозиции значительно ослабло."Ее активность резко снизилась. Больше нет ни оперативных, ни тактических планов и руководств. Мир хочет, в первую очередь, устранить джихадистскую угрозу, но в регионе считают, что она будет заменена угрозой иранской", - подчеркивает собеседник Breitbart.Иордания настолько отчаянно сопротивляется Ирану, что отказывается даже от программ финансовой помощи с единственной целью – лишь бы не дать Исламской республике закрепиться у себя.