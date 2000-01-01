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100 тысяч палестинцев написали Трампу | Фото: Thinkstock18.02 10:44   MIGnews.com

100 тысяч палестинцев написали Трампу

Более 100 тысяч палестинцев написали письма президенту США Дональду Трампу, умоляя его не отказываться от идеи создания палестинского государства. Широкомасштабная кампания была организована молодежным центром в городе Наблус. Отмечается, что такое огромное количество писем было собрано в течение 11 дней, начиная с 20 января – дня инаугурации нового президента США.

В частности письма были написаны молодыми палестинцами, проживающих на Западном берегу и в Газе, а также от сирийских беженцев и граждан Ливана.
"Во всех письмах подымается вопрос о правах палестинцев на свободу и самоопределение. А также призывы положить конец оккупации и соблюдать международные резолюции и договоры в отношении решения проблем палестинцев", - заявил директор центра Мохаммед Абу Рас.

Также он добавил, что письма призывают американского лидера не забрасывать идею создания палестинского государства и сохранять приверженность "демократичности и правам человека", а также "поиску справедливого решения палестинской проблемы".
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