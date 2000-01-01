100 тысяч палестинцев написали Трампу

Более 100 тысяч палестинцев написали письма президенту США Дональду Трампу, умоляя его не отказываться от идеи создания палестинского государства. Широкомасштабная кампания была организована молодежным центром в городе Наблус. Отмечается, что такое огромное количество писем было собрано в течение 11 дней, начиная с 20 января – дня инаугурации нового президента США.
В частности письма были написаны молодыми палестинцами, проживающих на Западном берегу и в Газе, а также от сирийских беженцев и граждан Ливана.
"Во всех письмах подымается вопрос о правах палестинцев на свободу и самоопределение. А также призывы положить конец оккупации и соблюдать международные резолюции и договоры в отношении решения проблем палестинцев", - заявил директор центра Мохаммед Абу Рас.
Также он добавил, что письма призывают американского лидера не забрасывать идею создания палестинского государства и сохранять приверженность "демократичности и правам человека", а также "поиску справедливого решения палестинской проблемы".