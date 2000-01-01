18.01 09:45 MIGnews.com

Теракт в Негеве: убит полицейский

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Разрешена к публикации информация о том, что в результате автомобильного теракта в Умм эль-Хиран убит израильский полицейский.Погиб 34-летний сержант полиции Эрез Леви. Леви был сбит джипом, за рулем которого находился житель эль-Хиран.Еще один полицейский получил ранения средней степени тяжести.Террорист врезался в группу полицейских, с целью убить как можно больше полицейских. Террорист был убит на месте силами безопасности.Полиция утверждает, что террорист был членом Южного Крыла Исламского Движения Израиля. Известно, что он работал учителем математики в школе в Хура.После столкновений в Умм эль-Хиран местный совет Хура объявил всеобщую забастовку.Бедуины продолжают утверждать, что террориста “застрелили просто так, без всякой причины”. Они говорят, что водитель джипа потерял управление, и по нему открыли огонь.Михаль Хармати, “активистка из Иерусалима”, утверждает, что видела произошедшее собственными глазами. Он рассказывает: “Полиция пытается скрыть то, что случилось. Я видела это своими собственными глазами. Он не уехал в их направлении. Он потерял управление после того, как по нему открыли огонь”.