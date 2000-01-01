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Эрдан: террорист хотел убить как можно больше полицейских 18.01 09:19   MIGnews.com

Эрдан: террорист хотел убить как можно больше полицейских

Министр безопасности Израиля Гилад Эрдан прокомментировал столкновения в бедуинской деревне Умм эль-Хиран.

Эрдан заявил: “Это - очень тяжелый инцидент для наших сил и для Израиля в целом. Террорист, член Исламского Движения направил машину на наши силы с целью убить как можно больше полицейских до начала эвакуации. Я надеюсь на то, что этот день не станет символом поворотного пункта в наших отношениях с бедуинской общиной. Но если это произойдет - член Кнессета Айман Уда внес в такое развитие огромный вклад”.

Эрдан добавил: “Уда приехал туда, чтобы разжечь страсти и подстрекать к насилию. Там произошел теракт, смертник атаковал наших полицейских - а Уда в это время раздувал пламя пожара. Мы в настоящий момент оцениваем, что там произошло. Насилие и террор не победят закон”.
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