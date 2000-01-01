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18.01 08:11   MIGnews.com

Полиция: в Умм эль-Хиран не было столкновений до теракта

Пресс-представитель израильской полиции Мирав Лапидот заявила, что все сообщения о столкновениях в Умм эль-Хиран до автомобильного теракта являются ложью.

По словам Лапидот, столкновения начались только после того, как джип с террористом врезался в группу полицейские, а те открыли огонь.

Между тем, помощник депутата Аймана Уда Анан Маалуф атаковал полицию: “Они (полицейские) не говорили с нами. Они пришли, направили на нас оружие и открыли огонь по всем кто стоял у них на пути. Мы слушали выстрелы, все были в шоке. Они обошли нас со всех сторон и закидали нас гранатами со слезоточивым газом. Они стреляли в нас в упор, вытеснили нас из деревни”.
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