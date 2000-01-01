18.01 07:24 MIGnews.com
Айман Уда ранен в голову
В ходе столкновений в Умм эль-Хиран ранен в голову глава фракции Объединенный Арабский Список Айман Уда.
Айман Уда эвакуирован в больницу Сорока в Беэр-Шеве. Его состояние оценивается как легкое.
Помощник депутата заявил, что депутат ранен пластиковой пулей, и что по нему “открыли огонь, несмотря на то, что видели, что перед ними - депутат Кнессета”.
Тем не менее, по сообщению израильского радио, Уда был ранене не пластиковой пулей, а камнем, который бросили демонстранты.
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