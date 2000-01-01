Премьер – арабскому списку: Хватить подстрекать к насилию!
После террористического инцидента сегодня утром, 18 января в Негеве, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел экстренное совещание с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом.
В ходе собрания глава правительсва выразил соболезнования семье погибшего офицера полиции Эреза Амеди Леви, который был убит в результате нападения в ходе операции по сносу незаконных построек.
"Эрез был отличным полицейским и сыном полицейского, которого убили сегодня утром в автомобильном теракте" – отметил Нетаниягу.
Премьер также подчеркнул, что это была вторая подобная атака за последние дни. Он добавил, что Израиль борется с "убийственным феноменом", который ударил как по Израилю, так и по другим частям мира.
Биньямин Нетаниягу также призвал арабских депутатов прекратить подстрекательство к насилию:
"Я прошу всех, в особенности членов Кнессета, прекратить разжигание и подстрекательство к насилию. Бедуинская община является частью Израиля, которую мы хотим интегрировать в наше общество. А не наоборот".
В свою очередь министр внутренней безопасности Гилад Эрдан призвал арабских депутатов Кнессета прекратить подстрекательские выступления и обвинил их в распространении фальшивой информации о происходящих событиях в деревни Умм эль-Хиран.