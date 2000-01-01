Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 18.01 19:25   MIGnews.com

Премьер – арабскому списку: Хватить подстрекать к насилию!

После террористического инцидента сегодня утром, 18 января в Негеве, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел экстренное совещание с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом.

В ходе собрания глава правительсва выразил соболезнования семье погибшего офицера полиции Эреза Амеди Леви, который был убит в результате нападения в ходе операции по сносу незаконных построек.

"Эрез был отличным полицейским и сыном полицейского, которого убили сегодня утром в автомобильном теракте" – отметил Нетаниягу.

Премьер также подчеркнул, что это была вторая подобная атака за последние дни. Он добавил, что Израиль борется с "убийственным феноменом", который ударил как по Израилю, так и по другим частям мира.

Биньямин Нетаниягу также призвал арабских депутатов прекратить подстрекательство к насилию:

"Я прошу всех, в особенности членов Кнессета, прекратить разжигание и подстрекательство к насилию. Бедуинская община является частью Израиля, которую мы хотим интегрировать в наше общество. А не наоборот".

В свою очередь министр внутренней безопасности Гилад Эрдан призвал арабских депутатов Кнессета прекратить подстрекательские выступления и обвинил их в распространении фальшивой информации о происходящих событиях в деревни Умм эль-Хиран.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:59
Трамп заберет билеты у тех, кто не пойдет на инаугурацию
19:41
Польша готовится приобрести 14 военных вертолетов
18:53
Немецкие солдаты пройдут курс по "сексуальной ориентации"
18:26
Нетаниягу о теракте в Негеве
18:15
Россия и Турция нанесли авиаудар по ИГ в Сирии
18:04
Страна репатриантов: К нам едут, но меньше
17:07
Ведущая Гальгаляц: я бы тоже задавила полицейского
17:03
Мэр Лондона: выход из ЕС может привести к расколу страны
17:02
Информация о разрушениях из-за землетрясения в Италии
16:48
"Лукойл" останавливает 200 скважин
16:45
Журналисты написали открытое письмо Трампу
16:44
Израиль: увеличены штрафы для водителей и велосипедистов
16:35
Устроившие теракт в Сарона признались в убийстве 3 человек
15:59
Рим: работа метрополитена приостановлена из-за землетрясений
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus