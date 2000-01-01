18.01 17:07 MIGnews.com

Ведущая Гальгаляц: я бы тоже задавила полицейского

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ведущая музыкального радио Армии Обороны Израиля, Гальгаляц, Хен Алимелех, опубликовала на своей странице facebook пост следующего содержания:“Я бы тоже задавила полицейского, если бы меня выселяли из моего дома для того, чтобы построить новое поселение для более сильных людей, и не говорите со мной о воспитании”.Через несколько часов Алимеех решила удалить свой пост - но было уже поздно, и он поднял достаточную волну возмущения.Командир радиостанции Гальгаляц Яон Декель опубликовал сообщение в твиттер, в котором говорится о том, что Алимелех уволена с радиостанции.