18.01 17:07 MIGnews.com
Ведущая Гальгаляц: я бы тоже задавила полицейского
Ведущая музыкального радио Армии Обороны Израиля, Гальгаляц, Хен Алимелех, опубликовала на своей странице facebook пост следующего содержания:
“Я бы тоже задавила полицейского, если бы меня выселяли из моего дома для того, чтобы построить новое поселение для более сильных людей, и не говорите со мной о воспитании”.
Через несколько часов Алимеех решила удалить свой пост - но было уже поздно, и он поднял достаточную волну возмущения.
Командир радиостанции Гальгаляц Яон Декель опубликовал сообщение в твиттер, в котором говорится о том, что Алимелех уволена с радиостанции.
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