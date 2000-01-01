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Устроившие теракт в Сарона признались в убийстве 3 человек 18.01 16:35   MIGnews.com

Устроившие теракт в Сарона признались в убийстве 3 человек

Два террориста, которые открыли стрельбу по жителям Тель-Авива в торговом центре "Сарона" прошлым летом, признались в убийстве 3 израильтян и 41 покушении на убийство.

Причиной ряда разногласий стала гибель 39-летней Иланы Навэ, которая скончалась в результате инфаркта во время террористического нападения в Сарона. Министерство юстиции Израиля, как ожидается, будут настаивать на том, что мать четверых детей была убита в ходе нападения. В свою очередь, защита требует, чтобы из текста обвинительного заключения был убран пункт об убийстве женщины.

Третий ответчик, обвиняется в оказании помощи террористам до совершения теракта, однако сам он не принимал участия в нападении. Отмечается, что обвиняемый также дал признательные показания, но прокуратура еще не определилась с пунктами обвинения.

Напомним, что 8 июня 2016 года, двое арабов совершили террористическое нападение в тель-авивском квартале Сарона. Они открыли огонь по мирным жителям, в результате были убиты 4 израильтянина и 20 получили ранения.
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