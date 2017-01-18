18.01 15:05 MIGnews.com
Видео снятое дроном: Джип давит полицейских в Умм эль-Хиран
Израильские СМИ публикуют запись камеры полицейского дрона в момент террористической атаки в Умм эль-Хиран.
Клип ясно показывает, что джип намеренно врезался в группу полицейских. Это опровергает версию жителей деревни, утверждающих, что водитель джипа “потерял управление”.
В результате теракта погиб 34-летний старший сержант Эрез Леви. У Леви остались жена и двое детей - двух и пяти лет. Близкие говорят, что семья “полностью раздавлена” случившимся.
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