18.01 15:05 MIGnews.com

Видео снятое дроном: Джип давит полицейских в Умм эль-Хиран

תיעוד נוסף של המשטרה של רגע הדריסה באום אל חוראן pic.twitter.com/ThjIR7kBNZ — חדשות 10 (@news10) January 18, 2017

תיעוד מהאוויר של פיגוע הדריסה הבוקר בכפר אום אל חוראן @alonbd pic.twitter.com/5SonGTxyDu — חדשות 10 (@news10) January 18, 2017

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Израильские СМИ публикуют запись камеры полицейского дрона в момент террористической атаки в Умм эль-Хиран.Клип ясно показывает, что джип намеренно врезался в группу полицейских. Это опровергает версию жителей деревни, утверждающих, что водитель джипа “потерял управление”.В результате теракта погиб 34-летний старший сержант Эрез Леви. У Леви остались жена и двое детей - двух и пяти лет. Близкие говорят, что семья “полностью раздавлена” случившимся.