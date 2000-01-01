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Заговорщики из King Store: Израильские бедуины - кто они | Фото: Thinkstock18.01 15:45   MIGnews.com

Заговорщики из King Store: Израильские бедуины - кто они

27 декабря в израильских СМИ сообщили, что в ходе операций спецслужб задержаны шесть участников террористической ячейки, израильских арабов и бедуинов, готовивших в Негеве теракты против мирных граждан и военнослужащих ЦАХАЛа. 

По данным следствия, лидер террористической группировки — 37-летний Мухаммад Масри, заместитель директора магазина арабской торговой сети King Store в Бэер Шеве. Вместе со своим подчиненным, работником магазина 26-летним Абдуллой Абу-Аишем, Масри, в поисках подходящих целей для теракта, “обследовал” Димону и Арад. Задержанные также собирали информацию о базе ВВС Неватим в Негеве, так как целью одной из атак должны были стать израильские военнослужащие. 

Во время обыска у подозреваемых конфисковали самодельный автоматический пистолет системы “Густав” и большое количество приспособлений для дистанционного приведения в действие взрывных устройств. 

Сообщается, что в 2001 году Мухаммад Масри был приговорен к 12-летнему тюремному заключению за причастность к теракту в зале торжеств в Герцлии, что не помешало ему занять руководящую должность в арабской торговой сети. 

После выхода из тюрьмы Масри присоединился к легально действующему в Израиле “Исламскому движению”. 

Еще один задержанный — заместитель директора торговой сети King Store в арабском городке Калансуа — также состоял в “Исламском движении» и имеет судимость за террористическую деятельность. 

В рамках расследования дела задержаны и несколько жителей бедуинских населенных пунктов в  Негеве. 

В Израиле до сих пор есть наивные люди, для которых массовое участие израильских бедуинов, “лояльных граждан Израиля, служащих в израильской армии”, в терактах против израильтян — “шокирующе необъяснимое” явление. 

Государство постоянно увеличивает финансирование различных нужд бедуинского сектора, считая такие действия “правильными, с воспитательной точки зрения”. Наращивается поощрение “лояльности” и в других секторах арабской общины Израиля, к которой относятся бедуины (отметим, что, строго говоря, бедуинами, с культурной и исторической точки зрения, являются ВСЕ арабы; от остальных арабских кланов собственно “бедуины” отличаются незначимыми для посторонних культурно-бытовыми деталями). 

Всем нам известно, что одно из условий приема на работу в Израиле, тем более, на руководящие посты — предоставление выданной полицией справки о “благонадежности”, получить которую у лиц, отбывавших тюремное заключение за соучастие в актах террора — нет возможности. 

Однако, ознакомившись с обстоятельствами дела, понимаешь, что террористическое прошлое обоих “зам. директоров” в данном случае, при рассмотрении их кандидатур руководством арабской торговой сети, послужило, скорее, поводом для положительного решения.

Шок и удивление некоторых израильтян в связи с участием “лояльных” арабов-бедуинов в терактах против израильтян и собственных “армейских товарищей” — результат исключительного высокомерия и, скажем прямо — определенной умственной и моральной тупости. И, как следствие — неумения и нежелания слушать и слышать вторую сторону. 

Между тем, израильские арабы и в том числе бедуины Израиля открыто говорят, что они — часть “арабского /палестинского народа”.   

“Единый палестинский народ”, в свою очередь, вправе открыто и четко формулировать национальные приоритеты и взгляды, являющиеся всеобщим консенсусом для подавляющего большинства людей, составляющих этот народ. 

Что же касается нас, — мы им верим и уважаем их право на собственную точку зрения. Ибо, как минимум, нужно знать точку зрения того, с кем говоришь. 

Сердцевина мировоззрения арабов Израиля, в том числе бедуинов Израиля — в  том, что нас, евреев, вообще не должно быть на их земле (Землю Израиля они считают своей). И именно потому, что такой взгляд — в основе отношения арабов к Израилю, он, с их позиций — не может быть предметом торговли и компромиссов. 

Именно поэтому, и только поэтому — арабам Израиля нет места на еврейской земле.     

Отдельный вопрос — почему еврейские покупатели (в частности, жители Бэер Шевы, клиенты магазинов торговой сети King Store) пользуются торговыми услугами арабов — неприкрытых врагов евреев и противников их существования на еврейской земле? Зачем нужно обеспечивать им прибыль и “подпитывать” их еврейскими деньгами? 

Проблема усугубляется еще и тем обстоятельством, что вся арабская община, включая естественно, владельцев торговых сетей — исправно перечисляет примерно десятую часть от своих реальных (не показанных в отчетах израильскому налоговому ведомству) доходов на террористическую деятельность “Исламского движения”, ХАМАСа, ФАТХА и т.п. организаций.    

Думается, что момент, когда евреи Израиля смогут честно ответить себе на этот вопрос — станет моментом, когда евреи Израиля начнут возвращать себе собственное национальное достоинство, без чего попросту невозможно государственное существование еврейского народа на еврейской земле.
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