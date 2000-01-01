Причина беспорядков в Умм эль-Хиран - полигамия

Ведущий радио Галей ЦАХАЛ Эрэль Сегаль рассказал о причинах массовых беспорядков в незаконном бедуинском поселении Умм эль-Хиран.
До 12 ночи 18 января продолжались переговоры между представителями государства и бедуинами. Целью переговоров было предотвратить силовую эвакуацию поселения. Бедуинам предложили готовые дома и участки в соседнем селении Хура. Каждому члену бедуинской семьи в Умм эль-Хиран, включая детей в возрасте до 18 лет выделялся дунам земли.
Каждой семье также выделялось 400 тысяч шекелей “для компенсации морального ущерба”.
Переговоры прервались после того бедуины потребовали чтобы дунам земли также выделялся на третью и четвертую жену в семье. Большинство таких жен завезены из Палестинской автономии и не являются гражданками Израиля. Представители государства отказались принять подобное требование, после чего бедуины прервали переговоры.