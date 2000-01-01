18.01 11:37 MIGnews.com

Причина беспорядков в Умм эль-Хиран - полигамия

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Ведущий радио Галей ЦАХАЛ Эрэль Сегаль рассказал о причинах массовых беспорядков в незаконном бедуинском поселении Умм эль-Хиран.До 12 ночи 18 января продолжались переговоры между представителями государства и бедуинами. Целью переговоров было предотвратить силовую эвакуацию поселения. Бедуинам предложили готовые дома и участки в соседнем селении Хура. Каждому члену бедуинской семьи в Умм эль-Хиран, включая детей в возрасте до 18 лет выделялся дунам земли.Каждой семье также выделялось 400 тысяч шекелей “для компенсации морального ущерба”.Переговоры прервались после того бедуины потребовали чтобы дунам земли также выделялся на третью и четвертую жену в семье. Большинство таких жен завезены из Палестинской автономии и не являются гражданками Израиля. Представители государства отказались принять подобное требование, после чего бедуины прервали переговоры.