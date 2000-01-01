18.01 10:47 MIGnews.com

Бедуины: полицейского застрелили его товарищи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Возобновились столкновения в бедуинской деревне Умм эль-Хиран.Член Кнессета Джамаль Захалка попытался пройти в деревню, но не был пропущен полицией.Житель деревни Умм эль-Хиран по имени Раид рассказал радио Галей ЦАХАЛ бедуинскую версию происходящего в деревне.Бедуины отрицают, что в Умм эль-Хиран произошел автомобильные теракт. Они утверждают, что сержант полиции погиб не в результате наезда джипа, за рулем которого находился житель деревни. Они говорят, что полицейский был убит в результате того, что силы безопасности открыли беспорядочный огонь по демонстрантам. Раид также утверждает, что полицейские открыли огонь по полицейской патрульной машине, и у бедуинов есть снимки повреждений машины.Джамаль Захалка также утверждает, что водитель джипа потерял управление машиной после того, как по нему открыли огонь, и после этого джип врезался в группу полицейских. По словам Захалка, водитель джипа пытался выехать из деревни “потому что у него была новая машина, и он не хотел, чтобы ей причинили ущерб в ходе столкновений”.