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ЦАХАЛ предотвратил теракт | Фото:17.12 22:03   MIGnews.com

ЦАХАЛ предотвратил теракт

Бойцы ЦАХАЛ предотвратили теракт, задержав террористам, бросившего "коктейль Молотова" по израильским автомобилям.

Об этом вечером, 17 декабря, рассказали в пресс-служба Армии Обороны Израиля.

Уточняется, что это произошло на участке дороги недалеко от города Бейт-Джала, что около Бейт-Лехема.

Солдаты ответили стрельбой по террористу, который пытался сбежать с места происшествия. Погоня завершилась арестом нападавшего. Ведется расследование.


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