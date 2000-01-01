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Сделка века: Право возвращения в `Новую Палестину` 17.12 11:43   MIGnews.com

Сделка века: Право возвращения в "Новую Палестину"

Ливанский телеканал Al-Mayadeen  опубликовал некоторые подробности плана ближневосточного урегулирования президента Дональда Трампа.

По информации Al-Mayadeen, план предусматривает трехстороннее соглашение между Израилем, палестинской администрацией и ХАМАСом.

План предусматривает создание государства именуемого “Новая Палестина”. Он будет создано на Западном берегу и в Газе. На его территории не будет израильских поселений. Иерусалим не будет разделен.

Согласно соглашению, арабскому населению будет позволено переезжать в Новую Палестину. Право на возвращение будет распространяться лишь на часть территорий Новой Палестины.


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