17.12 11:43 MIGnews.com

Сделка века: Право возвращения в "Новую Палестину"

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Ливанский телеканал Al-Mayadeen опубликовал некоторые подробности плана ближневосточного урегулирования президента Дональда Трампа.По информации Al-Mayadeen, план предусматривает трехстороннее соглашение между Израилем, палестинской администрацией и ХАМАСом.План предусматривает создание государства именуемого “Новая Палестина”. Он будет создано на Западном берегу и в Газе. На его территории не будет израильских поселений. Иерусалим не будет разделен.Согласно соглашению, арабскому населению будет позволено переезжать в Новую Палестину. Право на возвращение будет распространяться лишь на часть территорий Новой Палестины.