В ЦАХАЛ думают отменить сирены ракетной тревоги

В ЦАХАЛ рассматривают вопрос о том, чтобы перестать использовать сирены ракетной тревоги и вместо этого полагаться исключительно на систему ПРО "Железный купол", сообщает Аруц Шева.
В последнее время многие гражданские лица получили ранения, травму или шоковое состояние из-за сирен, считают военные.
По словам высокопоставленных чиновников ЦАХАЛа, рассмотрение вопроса об отмене сирен связано с недавней статистикой Magen David Adom (MDA). Она показывает рост на десятки процентов числа раненых во время звучания сирен из-за того, что люди в панике наносят себе вред.
Между тем, командование Внутреннего фронта Армии Обороны Израиля выступило против отмены предупреждения в виде сирен, так как считают риски неоправданными.
"Цена одного ракетного удара, который приведет к смертельному исходу, даже если это маловероятно, превышает общее количество людей, которые пострадали от шока и телесных повреждений", - цитирует чиновника Командования Внутреннего фронта Едиот Ааронот.
В отчете отмечается, что даже если сирены будут отменены, они все равно будут звучать в периоды, считающиеся "аварийными".