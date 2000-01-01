17.12 10:04 MIGnews.com

В ЦАХАЛ думают отменить сирены ракетной тревоги

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В ЦАХАЛ рассматривают вопрос о том, чтобы перестать использовать сирены ракетной тревоги и вместо этого полагаться исключительно на систему ПРО "Железный купол", сообщает Аруц Шева.В последнее время многие гражданские лица получили ранения, травму или шоковое состояние из-за сирен, считают военные.По словам высокопоставленных чиновников ЦАХАЛа, рассмотрение вопроса об отмене сирен связано с недавней статистикой Magen David Adom (MDA). Она показывает рост на десятки процентов числа раненых во время звучания сирен из-за того, что люди в панике наносят себе вред.Между тем, командование Внутреннего фронта Армии Обороны Израиля выступило против отмены предупреждения в виде сирен, так как считают риски неоправданными."Цена одного ракетного удара, который приведет к смертельному исходу, даже если это маловероятно, превышает общее количество людей, которые пострадали от шока и телесных повреждений", - цитирует чиновника Командования Внутреннего фронта Едиот Ааронот.В отчете отмечается, что даже если сирены будут отменены, они все равно будут звучать в периоды, считающиеся "аварийными".