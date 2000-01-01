17.11 07:10 MIGnews.com

Лидер ХАМАСа: мы используем трубы Гуш-Катифа для ракет

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Лидер ХАМАСа Яхья Синвар сделал ряд угроз в сторону Израиля, и рассказал о том, как ХАМАС использует ирригационные трубы, оставшиеся в Газе после разъединения 2005 года, для производства ракет.Трубы, используемые фермерами Гуш-Катифа, были оставлены в Газе после того, как Израиль эвакуировал всех евреев из этого района летом 2005 года. Теперь эти самые трубы - которые могли бы быть использованы фермерами из Газы - используются ХАМАС для производства ракет."У нас есть сотни километров подземных туннелей, тысячи современных самодельных противотанковых ракет и возможность обстреливать Тель-Авив в течение шести месяцев подряд", - сказал Синвар, пообещав, что ХАМАС "превратит города Израиля в города-призраки".На молодежной конференции ХАМАСа Синвар сказал: "Однажды пришел кто-то из командиров Бригад Аль-Кассама и сказал, что больше нет труб, из которых можно было бы производить ракеты, трубы были израсходованы, а импортное железо получить мы не могли. Мы не могли доставить его через туннели, потому что трубы длинные, поэтому нам пришлось бы прекратить производство ракет в течение месяца"."Я сказал, что Аллах поможет нам найти путь", - вспоминает Синвар. Затем он рассказал, как "простой фермер пришел к одному из людей в бригадах и сказал ему: "Я слышал, у вас проблемы с трубами для производства ракет. У меня есть решение для вас.""Они вместе отправились в освобожденные поселения (Гуш-Катиф - ред.)", - сказал Синвар, добавив, что в сельскохозяйственных районах Гуш-Катифа были трубы разного диаметра, оставленные "оккупантами", покинувшими Газу в 2005 году."Братья начали копать и вытаскивать трубы, оставленные оккупацией, ... которые позволят бригадам Аль-Кассама производить ракеты в течение следующих десяти лет".Израиль покинул Газу в 2005 году, эвакуировав всех солдат ЦАХАЛа из этого района и переселив тысячи евреев из их домов. Израиль оставил теплицы, производство, ирригационные системы и другую инфраструктуру для "палестинцев", которые должны были проникнуть в этот район. Тем не менее, теплицы подверглись обыску, и инфраструктура осталась без использования.