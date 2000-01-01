Помпео: за обстрелами Израиля стоит Иран

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Иран в подстрекательстве террористов в секторе Газа.
По его словам, Тегеран стоит за ракетными обстрелами на этой неделе, передает The Jerusalem Post.
"Иран использует своего террористического представителя "Исламский джихад", чтобы нанести удар по нашему великому союзнику Израилю. Иран не хочет мира в регионе, и чтобы палестинский народ процветал. Он хочет больше конфликтов. Пока мы не ответим на угрозы Ирана, цикл насилия продолжится", — констатировал он.
Помпео также отметил, что международное сообщество при помощи давления может вынудить Тегеран заключить всеобъемлющее соглашение, включающее запрет на финансирование террористических группировок, таких как "Исламский джихад".