17.10 19:49 MIGnews.com

Палестинцы и евреи стокнулись в массовых беспорядках

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Около 200 палестинцев устроили беспорядки в четверг, 17 октября, в долине Шило в Биньямине, где столкнулись с десятками евреев, которые прибыли на место, чтобы принять участие в мероприятии в Суккот. Офицер пограничной полиции был легко ранен во время беспорядковПолицейский был эвакуирован для лечения в больнице на горе Хадасса-Скопус.Один палестинец и один еврей были арестованы силами пограничной полиции и доставлены на допрос.Силы безопасности были заранее подготовлены для предотвращения трений между сторонами после предварительной разведывательной информации, полученной пограничной полицией.В начале беспорядков силы просили десятки еврейских поселенцев покинуть район, который был объявлен "закрытой военной зоной". Стороны начали бросать камни друг в друга, и пограничная полиция была вынуждена разогнать их, используя методы разгона массовых беспорядков.