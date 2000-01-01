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Палестинцы и евреи стокнулись в массовых беспорядках | Фото:17.10 19:49   MIGnews.com

Палестинцы и евреи стокнулись в массовых беспорядках

Около 200 палестинцев устроили беспорядки в четверг, 17 октября, в долине Шило в Биньямине, где столкнулись с десятками евреев, которые прибыли на место, чтобы принять участие в мероприятии в Суккот. Офицер пограничной полиции был легко ранен во время беспорядков

Полицейский был эвакуирован для лечения в больнице на горе Хадасса-Скопус.

Один палестинец и один еврей были арестованы силами пограничной полиции и доставлены на допрос.

Силы безопасности были заранее подготовлены для предотвращения трений между сторонами после предварительной разведывательной информации, полученной пограничной полицией.

В начале беспорядков силы просили десятки еврейских поселенцев покинуть район, который был объявлен "закрытой военной зоной". Стороны начали бросать камни друг в друга, и пограничная полиция была вынуждена разогнать их, используя методы разгона массовых беспорядков.


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