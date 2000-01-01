17.10 15:16 MIGnews.com

ЦАХАЛ сбил беспилотник из Газы

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В четверг, 17 октября, ЦАХАЛ сбил беспилотник, запущенный из Газы. "Некоторое время назад военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили и сбили беспилотный самолет у забора безопасности в южной Газе", - говорится в сообщении армии.В прошлом месяце ЦАХАЛ атаковал цели ХАМАСа в Газе после того, как беспилотник террористов нарушил израильское воздушное пространство и сбросил взрывное устройство на военный автомобиль."Ранее сегодня беспилотник проник в израильское воздушное пространство из Газы и сбросил взрывное устройство на военный автомобиль", - заявил тогда представитель ЦАХАЛа. "В ответ истребители и самолет ЦАХАЛа нанесли удар по нескольким военным целям ХАМАСа, включая наступательную военно-морскую технику и два военных соединения, принадлежащих воздушному массиву ХАМАСа в северной и центральной полосе Газы.""ЦАХАЛ будет и впредь действовать против всех усилий, направленных на нанесение вреда израильским гражданским лицам и солдатам, и возлагает на ХАМАС ответственность за все, что происходит в Газе и выходит из него".