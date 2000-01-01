17.10 09:45 MIGnews.com
Отменена учеба в Сдероте, Беэр-Шеве и на границе с Газой
Израильские СМИ сообщают о том, что мэрия Беэр-Шевы приняла решение об отмене занятий в школах и детских садах. Причиной является недостаток убежищ в учебных заведениях.
Занятия, тем не менее, состоятся в университете Беэр-Шевы.
Местные советы также приняли решение об отмене занятий в школах и детских садах в населенных пунктах на границе с Газой.
Также принято решение о том, что занятия отменяются в образовательных учреждениях и детских садах в Сдероте.
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