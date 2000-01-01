Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ХАМАС и Исламский джихад осудили обстрел Беэр-Шевы 17.10 09:16   MIGnews.com

ХАМАС и Исламский джихад осудили обстрел Беэр-Шевы

ХАМАС и Исламский джихад заявили, что не имеют отношения к ракетному обстрелу израильской территории минувшей ночью.

По версии террористических организаций, целью обстрелов является “подорвать усилия Египта по снятию блокады с Газы”.

Ранее источник близкий к ХАМАСу заявил: “Более важно замять этот инцидент, не вступать в военную конфронтацию, самое главное - снять блокаду с Газы”.

ХАМАС заявил: “Мы отвергаем безответственные попытки разрушить египетские усилия, включая ракетный обстрел прошлой ночью”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:19
Видео: террористы ликвидированы в момент запуска ракеты
09:45
Отменена учеба в Сдероте, Беэр-Шеве и на границе с Газой
09:34
ЦСКА вновь сильнее Маккаби
09:28
Половина лесов вблизи Газы сожжено горящими шарами
08:55
ЦАХАЛ атаковал террористов в момент запуска ракеты
08:48
Третья волна атак ВВС В Газе
08:35
Сирены ракетной тревоги на границе с Газой
08:22
Ракета из Газы попала в детскую кровать
08:13
Айзенкот встретился с начальником Генштаба Саудии
08:13
Айзенкот прервал визит в США и вылетел в Израиль
08:05
Ракета упала в море напротив берега города в Гуш-Дане
07:38
ХАМАС: никто не хочет новой войны в Газе
07:32
В Беэр-Шеве взорвалась усовершенствованная ракета
07:31
ЦАХАЛ разбомбил пустые позиции ХАМАСа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus