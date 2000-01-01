17.10 09:16 MIGnews.com

ХАМАС и Исламский джихад осудили обстрел Беэр-Шевы

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ХАМАС и Исламский джихад заявили, что не имеют отношения к ракетному обстрелу израильской территории минувшей ночью.По версии террористических организаций, целью обстрелов является “подорвать усилия Египта по снятию блокады с Газы”.Ранее источник близкий к ХАМАСу заявил: “Более важно замять этот инцидент, не вступать в военную конфронтацию, самое главное - снять блокаду с Газы”.ХАМАС заявил: “Мы отвергаем безответственные попытки разрушить египетские усилия, включая ракетный обстрел прошлой ночью”.