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Сирены ракетной тревоги на границе с Газой 17.10 08:35   MIGnews.com

Сирены ракетной тревоги на границе с Газой

Сирены ракетной тревоги раздались в населенных пунктах на границе с Газой.

Сирены прозвучали в Яд Мордехай, Хоф Ашкелон и Натив ха-Асара.


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