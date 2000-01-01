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Nakonu.com
17.10 08:35 MIGnews.com
Сирены ракетной тревоги на границе с Газой
Сирены ракетной тревоги раздались в населенных пунктах на границе с Газой.
Сирены прозвучали в Яд Мордехай, Хоф Ашкелон и Натив ха-Асара.
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