17.10 08:22 MIGnews.com

Ракета из Газы попала в детскую кровать

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По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, семья, жившая в доме в Беэр-Шеве, пострадавшем в результате прямого попадания ракеты выпущенной из Газы спаслись благодаря энергичным действиям матери.Мать, услышав сирены ракетной тревоги, бросилась к детям, и вместе с ними спустилась с верхнего этажа дома в убежище. Немедленно за этим последовал взрыв.В результате взрыва верхний этаж дома практически уничтожен. Ракета пробила крышу и взорвалась напротив детской кровати.Люди, живущие на той же улице говорят, что не все успели спуститься в убежище до взрыва.Пострадавший дом признан “негодным для проживания” в результате взрыва.