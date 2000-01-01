Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ракета из Газы попала в детскую кровать 17.10 08:22   MIGnews.com

Ракета из Газы попала в детскую кровать

По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, семья, жившая в доме в Беэр-Шеве, пострадавшем в результате прямого попадания ракеты выпущенной из Газы спаслись благодаря энергичным действиям матери.

Мать, услышав сирены ракетной тревоги, бросилась к детям, и вместе с ними спустилась с верхнего этажа дома в убежище. Немедленно за этим последовал взрыв.

В результате взрыва верхний этаж дома практически уничтожен. Ракета пробила крышу и взорвалась напротив детской кровати.

Люди, живущие на той же улице говорят, что не все успели спуститься в убежище до взрыва.

Пострадавший дом признан “негодным для проживания” в результате взрыва.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:55
ЦАХАЛ атаковал террористов в момент запуска ракеты
08:48
Третья волна атак ВВС В Газе
08:35
Сирены ракетной тревоги на границе с Газой
08:13
Айзенкот встретился с начальником Генштаба Саудии
08:13
Айзенкот прервал визит в США и вылетел в Израиль
08:05
Ракета упала в море напротив берега города в Гуш-Дане
07:38
ХАМАС: никто не хочет новой войны в Газе
07:32
В Беэр-Шеве взорвалась усовершенствованная ракета
07:31
ЦАХАЛ разбомбил пустые позиции ХАМАСа
07:23
Лапид: ХАМАС обнаглел, Биби прячется за спины министров
07:20
Заседание военно-политического кабинета отменено
07:01
Дом в который попала ракет "полностью уничтожен"
06:52
ВВС ЦАХАЛа атакуют в Газе
06:08
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus