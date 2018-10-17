Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ракета попала в дом в Беэр-Шеве 17.10 06:38   MIGnews.com

Ракета попала в дом в Беэр-Шеве

Ночью 17 октября две ракеты были выпущены из Газы по израильской территории.

Сирены ракетной тревоги раздались над Беэр-Шевой в 03:30 ночи.

Одна ракета попала в жилой дом в Беэр-Шеве, причинив значительный материальный ущерб. Вторая ракета упала в море.





Пять человек, находившихсяы в дом в момент попадания, впали в шоковое состояние. Среди пострадавших - женщина 39 лет трое детей в возрасте года, девяти и одиннадцати лет.

Семья , живущая в доме, успела зайти в комнату безопасности до того, как взорвалась ракета.

За помощью также обратились два человека, живущих по соседству, они получили легкие ранения в момент, когда бежали к убежищу.

Палестинцы опубликовали видео запуска ракет.





Министр обороны Израиля Авигдор Либерман приказал закрыть КПП Эрез и Керем-Шалом, а также сократить зону рыболовства Газы до трех миль.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:38
ХАМАС: никто не хочет новой войны в Газе
07:32
В Беэр-Шеве взорвалась усовершенствованная ракета
07:31
ЦАХАЛ разбомбил пустые позиции ХАМАСа
07:23
Лапид: ХАМАС обнаглел, Биби прячется за спины министров
07:20
Заседание военно-политического кабинета отменено
07:01
Дом в который попала ракет "полностью уничтожен"
06:52
ВВС ЦАХАЛа атакуют в Газе
06:08
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:30
В Бостоне на аукцион выставили кусочек луны
02:39
Николь Кидман раскрыла тайну брака с Томом Крузом
01:28
В Венгрии бездомным запретили спать на улицах
00:34
Об Эми Уайнхаус снимут художественный фильм
23:27
Еврейский молитвенник Мэрилин Монро выставлен на аукционе
22:43
Иранские силовики похищены на границе с Пакистаном
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus