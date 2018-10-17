17.10 06:38 MIGnews.com

Ракета попала в дом в Беэр-Шеве

תיעוד של הבית הפרטי בבאר שבע שבו פגעה רקטה ששוגרה מרצועת עזה. כאמור, לא היו נפגעים בנפש באירוע @bokeralmog pic.twitter.com/vmChNRb3i1 — חדשות עשר (@news10) October 17, 2018

הפלסטינים פרסמו סרטון ובו נראים שני שיגורים שיוצאים משטח רצועת עזה. מדובר צה"ל נמסר כי שוגרו שתי רקטות מרצועת עזה, אחת שוגרה לכיוון הים ואחת נחתה בעיר באר שבע @bokeralmog pic.twitter.com/6ngCCyk8a9 — חדשות עשר (@news10) October 17, 2018

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Ночью 17 октября две ракеты были выпущены из Газы по израильской территории.Сирены ракетной тревоги раздались над Беэр-Шевой в 03:30 ночи.Одна ракета попала в жилой дом в Беэр-Шеве, причинив значительный материальный ущерб. Вторая ракета упала в море.Пять человек, находившихсяы в дом в момент попадания, впали в шоковое состояние. Среди пострадавших - женщина 39 лет трое детей в возрасте года, девяти и одиннадцати лет.Семья , живущая в доме, успела зайти в комнату безопасности до того, как взорвалась ракета.За помощью также обратились два человека, живущих по соседству, они получили легкие ранения в момент, когда бежали к убежищу.Палестинцы опубликовали видео запуска ракет.Министр обороны Израиля Авигдор Либерман приказал закрыть КПП Эрез и Керем-Шалом, а также сократить зону рыболовства Газы до трех миль.