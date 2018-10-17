17.10 06:38 MIGnews.com
Ракета попала в дом в Беэр-Шеве
Ночью 17 октября две ракеты были выпущены из Газы по израильской территории.
Сирены ракетной тревоги раздались над Беэр-Шевой в 03:30 ночи.
Одна ракета попала в жилой дом в Беэр-Шеве, причинив значительный материальный ущерб. Вторая ракета упала в море.
Пять человек, находившихсяы в дом в момент попадания, впали в шоковое состояние. Среди пострадавших - женщина 39 лет трое детей в возрасте года, девяти и одиннадцати лет.
Семья , живущая в доме, успела зайти в комнату безопасности до того, как взорвалась ракета.
За помощью также обратились два человека, живущих по соседству, они получили легкие ранения в момент, когда бежали к убежищу.
Палестинцы опубликовали видео запуска ракет.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман приказал закрыть КПП Эрез и Керем-Шалом, а также сократить зону рыболовства Газы до трех миль.
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