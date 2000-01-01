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17.10 19:54   MIGnews.com

Глава египетской разведки отменил визит в Газу

Глава египетской разведки Аббас Камаль отменил визит в Газу и Рамаллу.

Визит должен был состояться завтра, 19 октября.

Камаль должен был стать посредником в урегулировании отношений между Палестинской автономией и ХАМАСом, и подтолкнуть ХАМАС к заключению соглашения о прекращении огня с Израилем.

По мнению израильских комментаторов, отмена визита - демонстрация недовольства Египта поведением ХАМАСа и обстрелом израильской территории.

Высокопоставленный сановник ХАМАСа Муса Абу Марзук выразил “сожаление” в связи с отменой визита.

Мухаммед аз-Зак один из руководителей Фронта Народной Борьбы заявил, что “кто-то” пытается “втянуть палестинцев в разрушительную войну”.

Источники в Газе сообщают, что ХАМАС передал Изриалю, Египту и ООН, что не имеет отношения к обстрелу Беэр-Шевы..

Также палестинские источники утверждают, что находившиеся в Газе офицеры египетской разведки Айман Бади и Ахмед Халик, готовившие визит Камаля, “сумели предотвратить масштабную конфронтацию с Израилем”.


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